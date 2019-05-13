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Касым-Жомарт Токаев сыграл в настольный теннис с подростками Уральска

Видео разместил на своей странице в соцсетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Фото : Instagram13 мая 2019, 20:26

В ходе поездки в ЗКО президент сыграл с молодежью в настольный теннис, сообщает Zakon.kz.

Видео разместил на своей странице в соцсетях пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Мастер класс от мастера спорта", – подписал Берик Уали видео на Facebook.


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