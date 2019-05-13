Президент посетил Уральский трансформаторный завод и колледж информационных технологий

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе предприятий мебельной, пищевой, строительной и легкой промышленности региона.

Глава государства посетил Уральский трансформаторный завод, открытый в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития. Производственная мощность предприятия составляет 10 тысяч трансформаторов в год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Завод, обеспечивающий рабочими местами около 200 человек, тесно сотрудничает с местными учебными заведениями на основе системы дуального обучения.

Здесь же Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе предприятий мебельной, пищевой, строительной и легкой промышленности региона.

– Необходимо продолжать работу по диверсификации экономики с вовлечением предпринимателей в программу "Экономика простых вещей". В настоящее время Правительство активно работает в данном направлении. Акимату нужно наращивать производство в рамках данной программы, – подчеркнул Глава государства.

Затем Президент встретился с преподавателями и студентами Уральского колледжа информационных технологий.

Глава государства ознакомился с деятельностью учебного заведения, специализирующего на реализации проектов в сфере цифровизации.

В этом колледже впервые в стране применена методика проектирования зданий на основе 3D-моделирования. Для освоения этой технологии специалисты прошли трехмесячное обучение в Финляндии.

Президенту представили программу обучения по STEM-образованию. Данная концепция базируется на интегрированной учебной методике, которая активизирует познавательную деятельность, учит применять знания и умения на практике.

– Самое важное сегодня – это качественное образование и обучение людей востребованным профессиям. Отрадно, что ваш регион одним из первых в стране начал работу по модернизации колледжей с учетом обновленного содержания образования, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Главе государства также презентовали реализуемые в рамках программы цифровизации проекты "Открытый акимат", "SmartUralsk", "IkomekUralsk".

В завершение встречи Президент заверил студентов в том, что государство и впредь будет поддерживать систему образования.

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