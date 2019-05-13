Министр обороны РК посетил зону ответственности миротворческого батальона в Ливане

Командование миссии ООН в Ливане, а также батальона "ИндКазбат" высоко оценивают подготовку казахстанских миротворцев.

В рамках рабочего визита в Ливанскую Республику министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Н. Ермекбаев ознакомился с повседневной деятельностью военнослужащих казахстанского миротворческого контингента и процессом его ротации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК,

В ходе посещения зоны ответственности батальона "ИндКазбат", в составе которого находится казахстанская миротворческая рота, министр обороны Республики Казахстан ознакомился с повседневной деятельностью военнослужащих казахстанского миротворческого контингента и процессом его ротации.

В зону ответственности казахстанского миротворческого контингента входят территории восточной части так называемой "Голубой линии", соответствующей международно-признанной границе Ливана и являющейся наиболее оспариваемой линией разъединения сторон конфликта.

- Выполнение миротворческой миссии является делом государственного значения. Это выполнение международных обязательств Республики Казахстан перед мировым сообществом и ООН. Полгода прошло с момента вашего прибытия в Ливан. Идет процесс ротации миротворческого контингента. Первая миротворческая рота достойно выполнила свой долг и с почетом возвращается на Родину. Уверен, что новый контингент миротворцев будет так же высоко нести имя военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана, как и ваши предшественники. Помните, что на Ливанской земле вы представляете нашу Родину, Страну великой степи. По каждому вашему поступку будут оценивать Республику Казахстан, - отметил министр обороны РК, выступая перед миротворцами.

Необходимо отметить, что впервые в истории Республики Казахстан для выполнения миссии по поддержанию мира и безопасности в Ливанскую Республику была направлена казахстанская миротворческая рота из 120 военнослужащих и троих штабных офицеров.

Казахстанские военнослужащие на протяжении шести месяцев выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе, выполняли функции по патрулированию местности, организации наблюдательных постов, наблюдению за соблюдением прекращения огня, оказанию помощи гражданскому населению, а также участвовали во всех мероприятиях, проводимых штабом миссии.

Командование миссии ООН в Ливане, а также батальона "ИндКазбат" высоко оценивают подготовку казахстанских миротворцев. Также отмечено, что казахстанские миротворцы не только профессионалы своего дела, но и проявляют высокие личные качества при выполнении миссии.

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