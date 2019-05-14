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Автозаправку в СКО ограбили преступники в масках

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что добычей грабителей стали 10 тыс. тенге.

Фото : Instagram14 мая 2019, 00:06

В городе Тайынша Северо-Казахстанской области произошло разбойное нападение на автозаправочную станцию, передает МИА "Казинформ".

Видео нападения распространилось в социальных сетях. Двое неизвестных в масках разбили стекло, ограбили кассу. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что добычей грабителей стали 10 тыс. тенге.

- Совместными усилиями сотрудников криминальной полиции департамента и Тайыншинского районного отдела полиции оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства преступления, - прокомментировали в пресс-службе. Факт нападения на автозаправку внесен в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье "Разбой".


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