В Нур-Султане высадят 8,6 млн цветов

Районы должны завершить высадку цветов до 30 мая.

В столице начинаются работы по посадке цветов. Все районы города уже приступили к озеленению территорий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

- Акимам районов необходимо усилить работу по определению подрядных организаций. Также хотел бы отметить, что районы должны завершить высадку цветов до 30 мая и принять все необходимые меры, – сообщил Арман Турлубек на еженедельном заседании в акимате.

Как отметил заместитель акима города, в этом году планируется посадить рекордное количество – 8,6 млн цветов. Всего за весенний период в городе планируется посадить 14 тыс. деревьев. К примеру, в прошлом году весной было посажено 13 234 дерева. На сегодняшний день районы посадили 6 688 деревьев (47%), а также 1 450 погонных метров живой изгороди. Также главам районов нужно организовать работы по покосу травы.

- Из-за погодных условий замечается усиленный рост травы. В связи с этим первый покос по всем паркам, скверам, участкам вдоль дорог и газонам необходимо районам завершить в течение 10 дней, – отметил А. Турлубек.

Вместе с тем аким столицы Бахыт Султанов обратил внимание собравшихся на состояние придомовых газонов.

- Сегодня в большинстве случаев эта часть никем не обслуживается. Стало местом для сбора пыли и мусора. Надо подумать и уже на этапе проектирования предусматривать брусчатку или бетон, – резюмировал он.

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