"Как в санатории". Освобожденный в Костанае ветеран рассказал о жизни в колонии

Отбыть наказание ветерану всё же предстоит, но дома.

Фронтовик Иван Сурков после освобождения из колонии строгого режима всё-таки смог отпраздновать День Победы у себя дома. Эта история не оставила равнодушными многих. 8 мая ветерана Ивана Суркова по решению Верховного суда освободили, пишет "Алау".

В колонии ветеран отбывал наказание за убийство. Но, приехав домой оказалось, что дверь заперта, а “новые” жильцы вне зоны доступа. Поэтому на ночь ветерана приютили родственники, а уже утром 9 мая он попал в дом, в родные стены. Ему вернули часть мебели, которая была убрана в гараж. Сегодня, в своем доме, ветеран войны вспоминает о днях в заключении.

- Там очень хорошо. Сами осужденные вот эти хорошо обращаются. Я один был, я попросил, чтобы еще второй был. Ко мне приходят, отводят мыться, бриться. Замечательно, я говорю, я как в санатории, – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Иван Сурков.

По словам ветерана, заключенные даже нашли снимок фронтовика в кителе и с наградами, о котором он и сам не подозревал. Сейчас один снимок в рамке отдали Ивану Владимировичу, второй, такой же, остался в комнате колонии. Для заключенных это воспоминание. Шутя фронтовик говорит, что успел в этом году дважды отметить день Победы - сначала в заключении, а потом на свободе.

- Как проходило шествие, мы сидели, наблюдали. Хорошо все было. А детишек сколько прыгало там! Хорошо, очень хорошо провели. Потом кушать за стол посадили, но я водки не пью, не курю, – делится Иван Сурков.

Как уточнили в ДУИС, отбыть наказание ветерану всё же предстоит, но дома. Лишение свободы ему заменили на ограничение сроком на 5 лет и установлением пробационного контроля. Другими словами Ивану Владимировичу нельзя покидать свой населенный пункт, то есть, Костанайский район, посещать увеселительные заведения и менять место жительства без уведомления службы пробации.

Ивану Суркову, как и всем ветеранам, выплатили единовременное пособие – 150 тысяч тенге ко Дню Победы, также служба пробации занялась вопросом по выплате ветерану ежемесячных пособий на бытовые нужды.

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