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Бывший президент США перенес операцию

В марте 94-летний Картер побил рекорд долголетия среди президентов США.

Фото : Twitter / Jimmy Carter Library14 мая 2019, 07:20

Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал шейку бедра, собираясь на охоту. Соответствующее заявление опубликовал президентский Центр Картера, передает Life.

Как уточняется, операция прошла успешно и экс-глава государства поправляется.

- (Бывший) президент заявил, что беспокоится главным образом о том, что сезон охоты на диких индеек заканчивается на этой неделе, а у него закончился лимит на отстрел птицы. Он надеется, что штат Джорджия разрешит ему использовать неиспользованный лимит в следующем году, - отметили в заявлении пресс-службы.

В марте 94-летний Картер побил рекорд долголетия среди президентов США.


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