"Низкий поклон". Слова матери, которой вернули детей из Сирии

Мы безумно счастливы, что наши дети вернулись.

Мать, которой вернули детей из Сирии, выразила низкий поклон участвующим в операции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.





- Именно наша страна сделала этот беспрецедентный шаг, поверив, вернув наших детей, наших внуков. У меня дети выехали на отдых в Турцию в 2015 году и уже через месяц мы были ошарашены той новостью, которую они нам сами озвучили. Мои дети, моя семья – светская семья, в которой до того как мой сын обратился в ислам, вообще разговоров даже об этом не было. Буквально за короткий срок как будто ребенка… я часто сейчас слышу слово "зомбировали", хотя не понимаю как это можно сделать, - приводит МИД слова матери.

По словам женщины, у ее сына высшее образование, он имеет красный диплом и другие награды.

- Даже никогда не подумала, что перешагнет через родителей. Я думаю для них это урок, пусть это будет уроком всем тем, кто когда-нибудь, куда-нибудь решится. Нет, поговорите с родителями открыто, нормально. Когда доверяешь ребенку, когда не думаешь, что больше никогда не увидишь своих внуков и уж тем более родного сына… Пусть это послужит уроком, - сказала она.

Женщина также считает чудом возвращение невестки.

- Чудо, которое сотворили наши ребята - Комитет национальной безопасности, Министерство иностранных дел. Наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев – это самый человечный человек. Когда мы обратились к нему с письмом, в котором просили не просто вернуть детей, но дать им шанс стать гражданами нашего государства, когда на тот момент шел разговор о лишении их гражданства, если вы помните. Поэтому, я думаю, то, что сделано, то, что сейчас мы видим, мы родители не то слово счастливы – мы безумно счастливы, что наши дети вернулись. Не все. К сожалению не все… Осознали, я вам сразу могу сказать осознали. Но не 100 процентов наверно. С ними нужна еще долгая-долгая работа, я с этим соглашусь. И я думаю, что этот шанс они должны оценить, - отметила женщина.

Она также выразила надежду, что в обществе примут мысль о том, что каждый человек может в этом мире ошибиться.

- Тем более они молодые. Большая часть, вы знаете, там ушли молодые. И редко бывает так, что им дают шанс исправить положение. Возвращаются моя невестка и мои внуки. Я знаю, что она, когда в 2017 году попросила сама "Помогите вернуться!", я встретила, на свое счастье, только созданную группу мам и человека, которые узнав о моей беде, о моем горе отозвался и на данный момент я могу сказать, что этот человек заслуживает огромной благодарности, также как и все те, кто проделал огромную работу, колоссальную работу. Ведь там опасно. Кому то наверно кажется, что слетали – привезли, а там же война. Поэтому я закончу свою речь тем, что я выражаю низкий поклон тем, кто сделал эту работу. И в первую очередь Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и господину Касым-Жомарту Токаеву, который достойно продолжил это дело. Спасибо огромное, - выразила благодарность женщина.

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