Погода в Казахстане на 14 мая

Во вторник местами ожидаются осадки, на юге и юго-востоке погода будет без осадков.

По данным синоптиков, в большинстве регионов страны 14 мая ожидается непогода, передает Zakon.kz.

Как сообщает "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов во вторник местами ожидаются осадки, на юге и юго-востоке погода будет без осадков.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град, шквал, на юге – пыльная буря, на юго-западе – туман.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, днем Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской-пыльная буря.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.

В Нур-Султане 14 мая будет облачно, без осадков, 20 градусов тепла.

В Алматы также будет без осадков, ясно, 22-23 градуса тепла.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!