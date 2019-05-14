В Атырауской области зарегистрировано 11 компаний с участием Канадского капитала

Это количество можно взаимовыгодно увеличить.

13 мая Нурлан Ногаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады в РК господином Николя Бруссо, сообщает Региональная служба Коммуникаций Атырауской области.

Как отметил глава региона, со дня обретения Независимости Республики Казахстан, между двумя странами сложились теплые и дружеские отношения в разных сферах торгово-экономического сотрудничества.

- В нашем регионе имеется достаточное количество направлений и сфер в которые можно инвестировать, так как Атырау- один из самых инвестиционно привлекательных регионов нашей страны. На сегодняшний день, в Атырауской области с участием Канадского капитала зарегистрировано 11 предприятий, и это количество можно взаимовыгодно увеличить. Создание всех благоприятных условий для привлечения инвестиций- наша первоочередная задача, - сказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

В свою очередь посол Канады рассказал о схожести климатических условий двух стран, а также отметил высокую заинтересованность канадских бизнесменов в инвестировании в Атыраускую область.

Отметим, что для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для деятельности иностранных инвесторов, в регионе функционируют – ТОО "Атырау Innovations" и региональное представительство АО "НК "Kazakh Invest". Одной из основных целей данных компаний является информационно-аналитическая и сервисная поддержка по принципу "одного окна" для оказания качественной и оперативной помощи отечественным и иностранным инвесторам на любой стадии проекта и по вопросам, касательно процедур и законодательства Республики Казахстан.

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