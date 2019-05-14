Минобороны, Минобразования и МВД не освоили бюджетные средства

У этих ведомств наибольшее неосвоение бюджетных средств.

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании правительства рассказал об исполнении республиканского бюджета, в частности, о его расходной части, передает корреспондент Zakon.kz.

- Расходы госбюджета исполнены на 97,8%, республиканского - 98,3% и местных бюджетов - 98%. Расходы республиканского бюджета составили 3 трлн 647 млрд тенге. Не исполнено 65 млрд тенге. Это на 32 млрд тенге меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Экономия составила 10 млрд тенге. Сумма неосвоения 55 млрд тенге. Основные причины - реорганизация (ликвидация) госучреждений, длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, отставание от графика работ, позднее представление договоров и дополнительных соглашений на регистрацию в органы казначейства, - перечислил он.

По его словам, наибольшее неосвоение сложилось в следующих госорганов - это министерство обороны - 7,8 млрд тенге, министерство образования и науки - 7,8 млрд тенге, министерство внутренних дел - 5,1 млрд тенге.

- Местные бюджеты освоены на 1 трлн 405 млрд тенге. Сумма неисполнения составила 29 млрд тенге. Это на 5 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольшее неисполнение произошло в следующих регионах - Мангистауская область - 9,8 млрд тенге, г. Шымкент - 3 млрд тенге, Атырауская область - 2,3 млрд тенге.

Объем целевых трансфертов, выделенных регионам, в этом году составляет 1 трлн 638,2 млрд тенге. При уточнении целевые трансферты были увеличены на 873 млрд тенге, - перечислил глава ведомства.

Смаилов добавил, что они направлены на повышение заработной платы гражданских служащих, в том числе учителей, медработников, соцработников, усиление мер адресной социальной помощи многодетным семьям, на строительство жилья многодетным семьям, на реализацию проектов "Ауыл-Ел бесігі", "Жас маман".

- За отчетный период в местные бюджеты выделено 266 млрд тенге. Из них 13 млрд тенге - это новые финансы, выделенные на адресную социальную помощь и жилищное строительство. По оперативным данным местных исполнительных органов, целевые трансферты исполнены на сумму 256,8 млрд тенге или 96,5%. Не исполнено - 9,4 млрд тенге, из них 1,4 млрд тенге - экономия. Не освоено 8 млрд тенге в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ, счетов-фактур, длительным проведением процедур заключения договоров и несостоявшимися конкурсами по госзакупкам, - уточнил министр.

По его данным, наибольшее неосвоение произошло в Шымкенте - 1,8 млрд тенге, Мангистауской области - 0,8 млрд тенге; Атырауской области - 0,7 млрд тенге, городе Нур-Султане, Акмолинской, СКО и Туркестанской областях - 0,6 млрд тенге.

- Из дополнительно выделенных средств расходы в сумме 55 млрд тенге еще не распределены регионам. Эти расходы приходятся на следующие министерства: 16,9 млрд тенге по Минсельхозу на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования; 16,3 млрд тенге по министерству нацэкономики на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"; 12,1 млрд тенге по министерству индустрии и инфраструктурного развития в рамках программы "Нұрлы жер" на строительство и реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда, на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры; млрд.тенге по министерству труда и социальной защиты населения на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих. Эти суммы должны быть распределены до 1 июня этого года по регионам, - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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