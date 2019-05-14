Мобильные платежи появятся у 10 банков Казахстана

Сейчас в проекте, позволяющем использовать мобильный телефон в качестве средства оплаты, участвуют 3 банка.

До конца этого года еще 10 банков планируют запустить мобильные платежи. Об этом сообщил на заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Для развития безналичных платежей предусмотрено налоговое стимулирование по возмещению государством в счет уплаты налогов затрат на покупку онлайн ККМ (контрольно-кассовых машин) и ERP системы. Возмещение предусмотрено до 120 тысяч тенге в течении 2-х лет. Для развития моментальных платежей Нацбанком внедрен проект, позволяющий использовать мобильный телефон в качестве средства оплаты, - сказал он.

По его словам, сегодня в проекте участвуют 3 банка, еще 10 банков планируется подключить до конца этого года.

В целом, Даленов отметил, что для стимулирования онлайн торговли предусмотрены налоговые льготы до 2023 года.

- На их получение подано 509 заявок от субъектов бизнеса, - заключил глава МНЭ.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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