Бизнесмены Жетысу подарили дома 60 многодетным семьям

Как говорят сами бизнесмены, это только начало.

В Алматинской области с каждым днем увеличивается число добродетелей, помогающих нуждающимся. На сегодняшний день по инициативе акима области Амандыка Баталова, предприниматели региона за несколько месяцев обеспечили жильем 60 семей, передает Zakon.kz.

Как говорят сами бизнесмены, это только начало. Самые активные два района: Алакольский и Панфиловский, где выданы 11 домов в каждом районе. Не уступают им и Кербулакский, где ключи от заветных квадратных метров получили 8 семей.

Семья Байсеитовых из сельского округа Сарыбулак Кербулакского района стали обладателями четырехкомнатного дома. Многодетная мать Мейрамгуль Байсеитова воспитывает семерых детей.

Подарили ребятам такую радость местные предприниматели. Канат Шелбаев, Еркин Садыкбеков, Мади Бейбитов, Мырзахан Бестереков, Рысбек Кыстаубаев, Куаныш Чубанов собрались и протянули руку помощи многодетной матери, которая на протяжении многих лет скиталась по квартирам.

- Дети - это счастье. Внуков у меня семеро, пятеро со мной здесь, еще двое сейчас в Талдыкоргане - студенты. С приходом в жизнь каждого ребенка в нашем доме воцаряется радость. Их смех придает мне жизненные силы. До сих пор не верится, что нам теперь не придется скитаться по квартирам, - сквозь слезы говорит Мейрамгуль Байсеитова.

Байсеитовы – не единственная семья, получившая ключи от нового жилья. В селе Басши Кербулакского района вручены ключи Гульсанат Сембай, которая шесть лет назад приехала из Китая на свою историческую родину, с тех пор у нее не было собственной крыши над головой. Она одна воспитывает троих детей, и денег купить дом не хватало. Но генеральный директор государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" Халык Баядилов помог переселенцам. И вот теперь они живут в трехкомнатном доме.

А вот генеральный директор завода "Алацем" Станислав Щербаков решил помочь жительнице села Кызылжар Жумагыз Медетовой, воспитывающая одна троих детей. Наряду с этим, частный предприниматель из села Когалы, депутат Кербулакского районного маслихата Кайрат Бекиев приобрел жилой дом для матери шестерых детей Айгуль Ешпаевой. А житель села Талдыбулак Кален Турсынбаев обеспечил жильем семью Надежды Лемешко, где воспитываются шестеро детей.

Справила новоселье и многодетная мать Меруерт Доланбекова из села Коксу Кербулакского района, воспитывающая 6-ых детей, которой глава крестьянского хозяйства "Абыхан" Серик Абыканов подарил четырехкомнатный дом.

Глава крестьянского хозяйства "Ақмарал" из Когалинского сельского округа Кербулакского района Болат Бураханов, проявил щедрость и подарил многодетной матери Айнур Кыстаубаевой четырехкомнатный дом.

В Панфиловском районе оказали помощь малообеспеченным многодетным семьям неравнодушные меценаты.

Жительница села Коктал Балжан Калибаева не один год проживала в старом доме с двумя маленькими детьми, один из которых нуждается в постоянной заботе и необходимом лечении. Но в доме аварийного состояния не было никаких условий для нормального проживания и полноценного развития детей.

Из-за отсутствия жилищных условий семье приходилось очень трудно. И вот, благодаря поддержке хорошего человека, они поселились в новом просторном доме, с большими светлыми комнатами. Здесь сын и дочь Балжан чувствуют себя уютно и комфортно. Не скрывая радости, молодая мать от всей души выражает благодарность меценату Берику Оразбаю.

Большой подарок – 4- комнатный дом преподнес многодетной семье Ермека Байдаулетова из села Шолакай предприниматель Адилжан Базарбай. Вселе Талды, где проживает семья Ерлана Омарбекова бизнесмен Мыктыбек Сыдыкжанов приобрел для многодетной семьи частный дом на сумму 3 млн тенге.

В селе Боролдай Илийского района сразу две семьи получили ключи от новых квартир. Это многодетная мама Эльмира Кеншилбаева и инвалид Адай Добысбаев из села Акши. Теперь все рядом с жильем и школа, и поликлиника.

В селе Жансугуров Аксуского района вручены ключи от нового дома многодетной семье Самал Кожахметовой, воспитывающая семерых детей. Благодаря государственной программе "Нурлы жер" эта семья забудут про поиск и аренду жилья.

Сразу семь многодетных семей получили ключи от собственного дома в селе Бирлик Балхашского района.

Получили дома многодетная семья обладателей знака "Алтын алќа" Багдагуль Алдибековой и Нарманбета Болатова, воспитывающих 16 детей. Салтанат Абашова и ее супруг Габит Жолманов, Нургуль Умашева и Дархан Дуйсенбеков, Арайлым Жанбосынова и Ербол Смагул, Рауан Жебегенова и Мейрам Сиргебаев, Зляихан Ушурова и Досым Сыдыков также получили ключи от собственных домов. Большим подарком стала собственная крыша над головой для Серикбая Шошай, который один растит пятерых детей.

Всех этих семей осчастливил глава крестьянского хозяйства "АФ "Бірлік" Абдижаппар Кыстаубаев.

Обладательницей трехкомнатной квартиры в городе Каскелен Карасайского района стала многодетная семья Рыспековых . Ключи от нового благоустроенного жилья вручил счастливым новоселам директор строительной компании "Еламан" Ергали Миразов, под руководством которого и возводится жилой комплекс "Карлыгаш". Со слов матери пятерых детей Раушан Рыспековой, для них известие о таком бесценном подарке было приятной неожиданностью. И, конечно же, они от всей души желают меценату, чтобы сделанное им добро сторицей вернулось ему и его близким. Другим меценатом стал депутат Карасайского районного маслихата, директор ГКП "Таусамалы-кызмет" Бауыржан Айнабеков. Уже он вручил ключи от однокомнатной квартиры в этом же жилом комплексе "Карлыгаш" инвалиду по зрению Темирлану Досалину.

Стоит отметить, в Талдыкоргане получили дома 5 семей, в Текели -1, в Сарканском районе -3, в Жамбылском районе – 5, в Талгарском районе -1. Благотворительная акция получит свое продолжение во всех районах области.

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