Как взяв микрокредит, не лишиться собственного дома

Основные ошибки заемщиков – невнимательность и излишняя самоуверенность.

Микрофинансовые, или как их чаще называют микрокредитные организации (МКО), пользуются немалым спросом у населения. В отличие от банковского кредита, где требуется подтверждение официальных доходов и ряд других документов, в МКО занять нужную сумму денег гораздо проще. А о том, что подобная "простота" тоже имеет свою цену, заемщики почему-то не думают. В итоге в судах рассматривается немало дел, где МКО пытается взыскать свои деньги с нерадивых заемщиков, а те в свою очередь жалуются на недобросовестность микрокредитных организаций. Почему это происходит, чем заканчиваются такие дела, и как избежать возможных проблем при обращении в МКО, журналисту Zakon.kz рассказал адвокат по экономическим спорам Александр Каплан, которому не раз приходилось участвовать в подобных судебных процессах и он не понаслышке знаком с данной проблемой.

- Какие ошибки чаще всего совершают люди, когда обращаются в МКО?

- Прежде всего, деятельность МКО от деятельности банка тем и отличается, что там процедура выдачи кредита проще и сумма меньше. Поэтому по большей части люди обращаются именно туда. Но при этом некоторые почему-то надеются, что им как-то удастся избежать выплаты и деньги не придется возвращать. А большинство клиентов просто не хотят внимательно читать договор, заключаемый с МКО, и, видимо, думают, что сейчас возьмут деньги, а отдавать будут как-нибудь потом. В итоге получается такая ситуация – люди обращаются в МКО, берут заем и через какое-то время прекращают его оплачивать, считая, что расплатились сполна. Хотя на самом деле это не так. Потому что по закону ставки за микрокредит могут доходить до 56% годовых. То есть гораздо выше, чем средняя ставка у банков. Соответственно заемщиков начинают беспокоить сотрудники МКО и требуют выплатить долг. Но люди продолжают надеяться, что им каким-то чудом удастся этого избежать, и соответственно уже дотягивают до суда, до исполнительного производства и т.д.

- И как они обосновывают свои действия в последующих судах?

- Чаще всего люди, которые брали кредиты у МКО, ссылаются либо на то, что не читали внимательно договор, либо на то, что их ввели в заблуждение. Мол, дали им договор, они сумму займа увидели и все подписали. А потом они уже приходят ко мне и удивляются: как так 56% годовых, в банках ведь такого нет. Я прошу, чтобы они показали договор и вижу, что там 5-7 страниц и на каждой есть роспись этого человека.

-Чем обычно заканчиваются такие дела?

- Иногда бывают мировые соглашения с МКО, но чаще суд становится на сторону МКО, потому что такие споры, точнее выдвинутые требования, бесспорны. То есть никто из сторон не отрицает, что был договор, были взяты деньги под проценты. Почему их не возвращают – это вопрос к ответчику. И чаще всего те причины, которые он приводит в свое оправдание, не являются уважительными. Поэтому суд выносит решение в пользу МКО. Решение уходит на исполнение. И у человека начинают сумму долга либо из зарплаты удерживать, либо, если кредит залоговый – залог забирают. То есть люди, которые ставили в обеспечение этого кредита какие-то вещи, начинают эти вещи терять. В итоге у них начинается паника, потому что чаще всего люди этого не ожидают. Но если они не исполняют свои обязательства, то такая ситуация неизбежна.

К сожалению, как бы люди не возмущались деятельностью МКО и не жаловались, что они последнее забирают, здесь приходится вставать на сторону микрокредитных организаций. Прежде всего, с точки зрения логики. Ведь если человек принял на себя обязательства вернуть определенную сумму, то должен ее вернуть. И если МКО свои законные требования удовлетворяет с имущества, которое состоит в залоге, в виде гарантий или еще каких-то прав, то оно имеет на это право. И люди должны это понимать. Но к сожалению сейчас ситуация такова, что люди не готовы лишаться залогового имущества. Даже когда понимают, что они не правы. То есть здесь винить финансовый институт в том, что он предоставил деньги и потом какие-то жесткие меры предпринимает – не совсем правильно. Потому что там сам заемщик свои обязательства не исполняет.

- И до каких пределов может доходить сумма взыскание долга? Ведь МКО вряд ли сможет предоставить настолько крупный кредит, чтобы, например, забрать в качестве компенсации дом или квартиру?

- Сейчас по закону кредит МКО выдается в размере не более 8 000 МРП (1 МРП равен 2 525 тенге) то есть 20 миллионов 200 тысяч тенге. Раньше объем был выше. При этом нужно понимать, что в залог они могут принимать имущество, которое стоит значительно дороже. Например, человек взял кредит на 20 миллионов тенге, у нет иного имущества, кроме дома, который стоит 200 миллионов. И он решил заложить этот дом. Но если он не исполняет этот микрокредитный договор, то судебному исполнителю приходится выставлять на торги этот дом, который в 10 раз дороже. То есть здесь уже встает вопрос по реализации этого имущества. Конечно, люди не готовы его лишаться, но им придется его продать. Понятно, что разницу в цене им, скорее всего, вернут, но это дополнительные процедуры, это время, это нервы. Нужно подыскивать новое жилье, покупать, обустраивать и т.д.

Поэтому здесь можно дать лишь два совета. Первый – очень внимательно читать договор. И второе, что не менее важно, людям нужно хорошо подумать о том, из каких средств они будут возвращать этот заем. Потому что им придется возвращать не ту сумму, которую они взяли. А сумму, плюс процент, и, скорее всего, плюс штраф. И им очень повезет, если МКО во время судебного производства или после решения суда согласится хотя бы на возврат основной суммы долга. То есть люди должны понимать, что если взяли кредит, то его все равно придется возвращать. И у них должны быть средства для возврата этого кредита, чтобы в итоге не пришлось, например, продавать собственный дом. Но многие почему-то об этом не задумываются.

Владимир Демидов

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