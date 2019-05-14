Токаев поручил выпустить первое казахстанское стекло в Кызылорде

Необходимо завершить строительство стекольного завода - Президент.

14 мая Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Кызылорду, где встретился с общественностью города, передает Zakon.kz.

По его словам, необходимо создать новые драйверы роста экономики региона.

- Надежный рост благосостояния людей возможен только на базе сильной экономики. Политика индустриализации дала свои результаты и будет продолжена, - считает Токаев.

Также он отметил, что необходимо завершить строительство стекольного завода.

- Вокруг него нужно создать соответствующие производства и условия для развития бизнес-кластера. Поручаю холдингу "Байтерек" совместно с акиматом запустить завод и выпустить первое казахстанское стекло, - заключил Президент.

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