Токаев поручил выпустить первое казахстанское стекло в Кызылорде
Необходимо завершить строительство стекольного завода - Президент.
Фото : Акорда14 мая 2019, 13:02
14 мая Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Кызылорду, где встретился с общественностью города, передает Zakon.kz.
По его словам, необходимо создать новые драйверы роста экономики региона.
- Надежный рост благосостояния людей возможен только на базе сильной экономики. Политика индустриализации дала свои результаты и будет продолжена, - считает Токаев.
Также он отметил, что необходимо завершить строительство стекольного завода.
- Вокруг него нужно создать соответствующие производства и условия для развития бизнес-кластера. Поручаю холдингу "Байтерек" совместно с акиматом запустить завод и выпустить первое казахстанское стекло, - заключил Президент.
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