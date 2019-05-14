Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев поручил выпустить первое казахстанское стекло в Кызылорде

Необходимо завершить строительство стекольного завода - Президент.

Фото : Акорда14 мая 2019, 13:02

14 мая Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Кызылорду, где встретился с общественностью города, передает Zakon.kz.

По его словам, необходимо создать новые драйверы роста экономики региона.

- Надежный рост благосостояния людей возможен только на базе сильной экономики. Политика индустриализации дала свои результаты и будет продолжена, - считает Токаев.

Также он отметил, что необходимо завершить строительство стекольного завода.

- Вокруг него нужно создать соответствующие производства и условия для развития бизнес-кластера. Поручаю холдингу "Байтерек" совместно с акиматом запустить завод и выпустить первое казахстанское стекло, - заключил Президент.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты