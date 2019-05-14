Назначен руководитель департамента госдоходов по Атырауской области

Им стал Жулмухамбетов Кайрат Басгараевич.

Сегодня, 14 мая 2019 года, заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Мамаев Талгат представил коллективу Департамента государственных доходов по Атырауской области Жулмухамбетов Кайрат Басгараевич, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Жулмухамбетов Кайрат Басгараевич, 1976 года рождения, казах, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1997 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Костанайской области. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Атырауской области, начальником Налогового департамента по Западно-Казахстанской области, Северо-Казахстанской области. С 2017 года по настоящее время директор Департамента методологии налогообложения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 13 мая 2019 года №432-л/с назначен руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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