Строительство транспортных развязок на участке "Караганда-Темиртау" выполнено на 80%

Строящиеся транспортные развязки позволят значительно повысить пропускную способность автодороги.

На сегодняшний день дорожники продолжают работы по устройству транспортных развязок, которые приходятся на автодороги республиканского значения в Карагандинской области.

Строительно-монтажные работы ведутся на развязках №1 "Темиртауское кольцо", №2 "Карагандинское шоссе", а также строительство двухуровневых развязок "Доскей" с путепроводами на них и устройством освещения.

Так на транспортной развязке "Карагандинское шоссе" продолжаются работы по устройству насыпи земляного полотна. На объекте мобилизовано 10 единиц техники и задействовано 46 человек персонала. На объекте двухуровневой транспортной развязки №2 "Доскей", располагающейся по Восточному обходу Караганды, специалистами смонтировано 20 балок пролетного строения, ведутся работы по устройству арматурного каркаса. На данном участке всего мобилизовано 41 единица техники и задействовано 30 человек персонала.

Строящиеся транспортные развязки позволят значительно повысить пропускную способность автодороги за счет обеспечения непрерывного бессветофорного движения, ликвидировать пробки и наладить более удобное транспортное сообщение с прилегающими населенными пунктами.

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