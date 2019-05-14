Токаев: Мы рискуем потерять Малый Арал

Поручаю Правительству и акимату принять меры - Президент.

На встрече с общественностью Кызылорды Президент Касым-Жомарт Токаев отметил обеспокоенность судьбой Арала, передает Zakon.kz.

Он сообщил, что народ обеспокоен судьбой Арала.

- По инициативе Елбасы реализуется проект "Регулирование русла Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря". Благодаря этому проекту и плотины Кокарал вода в Малом Арале восстановлена, - сказал он в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область.

По его словам, проблемы на этом не исчерпаны.

- Нижняя часть плотины Кокарал разрушается течением Сырдарьи. Если не предпримем срочные меры - мы рискуем потерять Малый Арал. Накопленные до сегодняшнего дня 27 млрд кубометров воды не должны утечь впустую. Поручаю Правительству и акимату принять меры, - заключил Президент.

Аральское море - бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря (и объем воды в нем) стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи с целью орошения, в 1989 году море распалось на два изолированных водоема — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла, достигнув в тот год исторического минимума площади всего моря в 7297 км². Временно разлившись весной 2015 года (до 10780 км² всего моря), к осени 2015 года его водная поверхность вновь уменьшилась до 8303 км².

До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.

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