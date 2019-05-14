Казахстанские родители: Мы рады, что гуманитарная акция "Жусан" будет продолжена

"Многие наши заблудшие сыновья не дожили до этого счастливого дня, они погибли на чужбине, на чужой войне".

Родители вернувшихся из Сирии казахстанцев благодарят правительство Казахстана за оказанную помощь, сообщает Zakon.kz.

- 7-9 мая спецслужбами Казахстана была проведена еще одна гуманитарная акция по возвращению из Сирии наших детей и внуков - спецоперация "Жусан-2". Мы, родители, бабушки и дедушки, хотим выразить огромную благодарность руководству нашей страны в лице Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Касым-Жомарта Токаева, а также Министерству иностранных дел, Комитету национальной безопасности и другим государственным органам, оказавшим содействие в этом благородном деле, - пишет нам родители Ботагоз Махатова, Рита Котыртауова, Женис Хасангалиев и другие, чьи дети оказались жертвами международной террористической организации ИГИЛ*.

Как известно, данная акция была начата в январе этого года по поручению Первого Президента Нурсултана Назарбаева, в ходе которой были возвращены на Родину 47 казахстанцев. В этот раз число вернувшихся выросло в несколько раз – 231 человек. В основном это женщины и дети, в том числе сироты.

"Среди них есть и наши снохи и внуки. К сожалению, многие наши заблудшие сыновья не дожили до этого счастливого дня, они погибли на чужбине, на чужой войне, попав в сети вербовщиков международных террористических организаций, - пишут родители. - Поистине это была беспрецедентная по своему масштабу спецоперация, благодаря которой удалось эвакуировать из зоны вооруженного конфликта десятки женщин и 156 детей. Невозможно без слез смотреть на них и особенно на тех детишек, которые были доставлены в Казахстан в тяжелом состоянии из-за ранений, полученных во время боевых действий. Наши дети и внуки, поневоле находившиеся в сирийско-иракской зоне, испытывали там голод, холод, болезни, нужду, страх. Они знают, что такое гул самолетов, что такое война, кровь, смерть… Все эти ужасы они пережили из-за того, что их родители оступились, заблудились, оказались жертвами ИГИЛ.

Мы благодарим правительство за всестороннюю помощь нашим детям и внукам. Сейчас они находятся в специализированном карантинном центре под наблюдением врачей и психологов, в отношении них госорганами и неправительственными организациями проводятся реабилитационные мероприятия, оказывается медицинская, психологическая и социальная помощь. Надеемся, что в скором времени мы увидимся, что наши дети будут полностью реабилитированы, устроятся на работу, восстановят связи с родственниками, дети пойдут в школу и детские сады.

Мы полностью разделяем мнение Президента Токаева и его слова о том, что "выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, лживой пропаганды террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей". Мы рады, что гуманитарная акция будет продолжена, что, как сказал Президент, никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы.

Пусть в нашей стране всегда будут мир и покой, благополучие и процветание! И пусть наши дети никогда больше не попадают в такие ситуации, не попадают в сети деструктивных, экстремистских и террористических организаций".

От имени родителей казахстанцев:

Ботагоз Махатова

Алия Айдарлинова

Рита Котыртауова

Женис Хасангалиев

Асил Арстанова

Нурслу Ахмадиева

ИГИЛ* - международная террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана

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