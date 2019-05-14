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Головкин второй. ESPN обновил рейтинг

Лидером остался мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Фото : SportX.kz14 мая 2019, 14:01

Сайт телеканала ESPN представил обновленную версию рейтинга боксеров средней весовой категории, сообщает Sports.kz.

Лидером остался мексиканец Сауль "Канело" Альварес, вторую строчку по-прежнему занимает Геннадий Головкин из Казахстана, на третью позицию поднялся британский боксер Билли Джо Сондерс.

Места с четвертого по десятое выглядят следующим образом:

4. Джермалл Чарло (США)
5. Дэниэл Джейкобс (США)
6. Деметриус Эндрейд (США)
7. Сергей Деревянченко (Украина)
8. Роб Брант (США)
9. Матвей Коробов (Россия)
10. Мацей Сулецки (Польша).


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