Токаев встретился с медиками и производителями Кызылординской области

Ваш труд должен быть оценен по достоинству – Президент.

Президент Казахстана находится с рабочей поездкой в Кызылординской области. В рамках поездки он встретился с медиками и производителями сельхозпродукции, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства ознакомился с работой открытой в 2017 году клиники, оснащенной современным медицинским оборудованием.

В беседе с персоналом больницы Касым-Жомарт Токаев отметил, что укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из важных задач государства, поэтому данной сфере уделяется приоритетное внимание.

- Мне хорошо известно, как нелегка ваша каждодневная работа. Вы лечите детей, за что люди очень благодарны вам. Ваш труд должен быть оценен по достоинству! – сказал Президент.

В завершение посещения глава государства пожелал успехов коллективу медицинского учреждения.

Также Токаев посетил агроиндустриальный комплекс "Жан-Арай", специализирующийся на переработке риса. Президенту представили информацию об основных видах производимой на заводе продукции.

- Агропромышленный комплекс – стратегически важная отрасль с высоким потенциалом развития. Мы хорошо знаем ее проблемы. Со стороны государства будут предприняты меры для их решения, - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с сельхозтоваропроизводителями.

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