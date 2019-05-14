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Зарубежные эксперты поделятся опытом строительства доступного жилья

Необходимо продолжать развивать системные меры по повышению доступности жилья для населения и достичь к 2030 году показателя обеспеченности жильем 30 квадратных метров на одного жителя.

Фото : belmarket.by14 мая 2019, 14:20

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" в рамках XII Астанинского экономического форума проводит сессию, посвященную обсуждению роли государства в создании современной экосистемы доступного жилья.

В Казахстане по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева реализуется госпрограмма "Нұрлы жер", в рамках которой холдинг "Байтерек" через свои дочерние компании стимулирует спрос и предложение на рынке жилищного строительства. Необходимо продолжать развивать системные меры по повышению доступности жилья для населения и достичь к 2030 году показателя обеспеченности жильем 30 квадратных метров на одного жителя. При этом примечателен опыт таких стран, как Сингапур и Южная Корея, где единый государственный оператор комплексно реализует массовое жилищное строительство со всеми необходимыми благами для населения.

В работе сессии примут участие первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Ануар Омарходжаев, председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова, директор по цифровизации строительной индустрии ТОО "BelnTech" Асхат Тургынбекулы, а также такие зарубежные специалисты, как ведущий консультант Сингапурского предприятия по сотрудничеству Яп Чин Бенг (Yap Chin Beng) и председатель правления Корпорации жилищного гарантирования Кореи Ли Чае Кванг (Lee Chae Kwang).

На сессии будут обсуждены такие вопросы, как роль государства создании современной экосистемы доступного жилья для населения, градостроительные решения с применением современных технологий и цифровизация строительной отрасли, а также трансформация жилищного блока АО "НУХ "Байтерек" в единого оператора по жилищному строительству с учетом лучшего опыта зарубежных практик.

Дата и время проведения: 17 мая 2019, 09.00.

Место проведения: отель "Hilton Astana", зал "Hilton Astana Hall" (второй этаж).


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