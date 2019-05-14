Казына Капитал Менеджмент презентовала Программу льготного финансирования в капитал

Программа предполагает финансирование широкого перечня отраслей, в том числе обрабатывающую промышленность, проекты в сфере инфраструктуры и прочее.

14 мая представителям бизнес-сообщества впервые была презентована Программа льготного финансирования в капитал. Уникальность данной Программы заключается в возможности предпринимателей привлекать финансирование в капитал на льготных условиях.

Программа была разработана в рамках реализации Послания Первого Президента Республики Казахстан народу Казахстана "Новое десятилетие – Новый экономический подъем – новые возможности Казахстана".

Предпосылками к разработке Программы являются текущие проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприниматели, а именно дороговизна финансирования, высокая кредитная нагрузка, недостаток залогового обеспечения, отсутствие долгосрочного кредитования, а также обременительные условия обслуживания долга. Более того, Программа разработана с целью упрощения доступа бизнеса к инвестициям и расширения охвата использования инструмента прямого финансирования в капитал. Таким образом, Казына Капитал Менеджмент предлагает альтернативный доступный инструмент банковскому кредитованию.

В рамках Программы предусмотрены привлекательные условия финансирования: ставка вознаграждения 8% годовых, сумма инвестиций до 5 млрд тенге со сроком до 10 лет. Участие ККМ в финансируемых компаниях ограничено 49% в капитале, что обеспечивает сохранность контроля по управлению компанией за предпринимателем.

Программа предполагает финансирование широкого перечня отраслей, в том числе обрабатывающую промышленность, проекты в сфере инфраструктуры и прочее. Реализация Программы будет осуществляться в двух направлениях: поддержка корпоративного бизнеса и развитие МСБ.

Операторами Программы выступают дочерние организации Казына Капитал Менеджмент – Baiterek Venture Fund и BV Management. При этом, по направлению развития МСБ также привлечены банки-партнеры в лице Сбербанка, ForteBank, Банка ЦентрКредит, Банка ВТБ и Альфа-Банка.

- На сегодня у отечественных предпринимателей существуют ряд проблем, связанных с ограниченным доступом к кредитным инструментам. Для решения данных проблем ККМ разработана новая Программа для широкого круга предприятий от МСБ до крупного бизнеса, которая позволит расширить использование инструмента инвестиций в капитал среди бизнес-сообщества нашей страны. Более того, в участии в Программе выразили свою заинтересованность потенциальные проекты, которые уже находились на рассмотрении ККМ, – отметил Ардак Касымбек, председатель правления АО "Казына Капитал Менеджмент".

В подтверждение данных слов, в рамках презентации программы дочерней организацией ККМ – инвестиционным фондом Baiterek Venture Fund заключено соглашение об инвестировании в проект ТОО "Казмясо" на общую сумму 2,5 млрд тенге. Финансирование будет направлено на развитие действующего животноводческого кластера в Алматинской области, являющегося одним из лидеров в данном сегменте. Инвестиции Фонда направлены на улучшение материально-технической базы, что позволит достичь единовременного содержания до 7 000 голов породного КРС и производства 2 500 тонн мясной продукции в год.

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