Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Павлодарской области с опережением графика отремонтировали участок автодороги

На участке было мобилизовано 60 единиц техники.

Фото : МИИР РК14 мая 2019, 15:55

14 мая 2019 года с опережением графика завершены работы на участке автодороги "гр.РФ (на Омск) - Майкапшагай" по направлению Павлодар-Теренколь-Железинка-Омск, км 208-227, 293-299, 307-309, сообщает пресс-служба МИИР РК.

Дорожники выполнили работы по среднему ремонту методом фрезерования покрытия и с укладкой нового асфальта, общей протяженностью 27 км. На участке было мобилизовано 60 единиц техники и задействовано 80 человек персонала.

Всего на 2019 год Павлодарским областным филиалом АО "НК"КазАвтоЖол" запланировано произвести работы по среднему ремонту на 8 ми участках автодорог республиканского значения, общей протяженностью 146 км.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты