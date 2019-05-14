В Павлодарской области с опережением графика отремонтировали участок автодороги
На участке было мобилизовано 60 единиц техники.
Фото : МИИР РК14 мая 2019, 15:55
14 мая 2019 года с опережением графика завершены работы на участке автодороги "гр.РФ (на Омск) - Майкапшагай" по направлению Павлодар-Теренколь-Железинка-Омск, км 208-227, 293-299, 307-309, сообщает пресс-служба МИИР РК.
Дорожники выполнили работы по среднему ремонту методом фрезерования покрытия и с укладкой нового асфальта, общей протяженностью 27 км. На участке было мобилизовано 60 единиц техники и задействовано 80 человек персонала.
Всего на 2019 год Павлодарским областным филиалом АО "НК"КазАвтоЖол" запланировано произвести работы по среднему ремонту на 8 ми участках автодорог республиканского значения, общей протяженностью 146 км.
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