Текущее управление "КМГ "Кашаган Б.В." осуществляется в обычном режиме

ЧКОО "КМГ "Кашаган Б.В." и "Самрук-Қазына" не являются участниками арбитражного процесса по делу Стати против Республики Казахстан.

7 мая 2019 года апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение районного суда от 5 января 2018 года о сохранении ограничения, наложенного на 50% акций ЧКОО "КМГ "Кашаган Б.В.", принадлежащих АО "ФНБ "Самрук-Қазына", передает Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Ограничение наложено в рамках судебного процесса по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан.

Напомним, что ЧКОО "КМГ "Кашаган Б.В." и "Самрук-Қазына" не являются участниками арбитражного процесса по делу Стати против Республики Казахстан. В связи с чем попытки истцов удовлетворения требований за счет невиновных лиц не обоснованы, а судебные решения о наложении ограничения ошибочны.

Вместе с тем, отметим, что решение апелляционного суда Амстердама не несет каких-либо дополнительных ограничений прав Фонда.

Фонд как акционер сохраняет все свои права голоса по данным акциям и текущее управление ЧКОО "КМГ "Кашаган Б.В." осуществляется в обычном режиме.

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