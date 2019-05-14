В Алматы в день выборов президента проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Бесплатным проездом можно будет воспользоваться на всех городских маршрутах, транспорт будет работать согласно своего графика.

Проезд в общественном транспорте Алматы в день выборов Президента РК будет бесплатным. Для этого в городе будет организована социальная акция "День открытых дверей". В ней примут участие все городские маршруты автобусов и метрополитен, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Как отмечается, бесплатным проездом можно будет воспользоваться на всех городских маршрутах, транспорт будет работать согласно своего графика.

- Мы предполагаем, что в этот день бесплатным проездом воспользуется порядка 700 тыс. горожан. Акция "День открытых дверей" является социальной поддержкой со стороны перевозчиков. Это позволит повысить гражданскую активность и правовую культуру избирателей - сказали в Ассоциации предприятий пассажирских перевозок города Алматы.

Список городских маршрутов автобусов, принимающих участие в акции: №1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80,81, 85, 86, 88, 92, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 135, 137, 141, 201, 202, 203, 104а, 109а, 131а, 29р, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 1-тп, 5-тп, 7-тп, 9-тп, 11-тп, 12-тп, 19-тп, 25-тп.

В акимате также отметили, что в этом году перевозчиками планируется приобрести еще более 430 новых автобусов. При этом с начала года на дороги города выехали 156 новых автобусов, которые обслуживают самые загруженные маршруты, такие как №65, №31, №60, №81 и №14.

В целом в рамках реализуемой в Алматы транспортной реформы автобусный парк города всего за два года уже обновлен более чем на 80%. Предполагается, что к концу года обновление составит 90%. В городе запущена первая в стране линия BRT, внедрены услуги каршэринга, продолжается строительство двух новых станций метро и реализация проекта LRT.

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