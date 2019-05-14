Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре

Метеочувствительным людям стоить быть осторожными.

На Земле началась самая крупная за полтора-два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Ученый уточнил, что это связано с активностью Солнца.

- Событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи, — добавил он.

Богачев также отметил, что бывают и более серьезные магнитные бури.

- Эта буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов. Бури пятого балла встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет. Это не рекордное событие, — пояснил собеседник агентства.

Активность началась во вторник около шести утра по московскому времени и продлится до вечера. Нормализация магнитного поля Земли ожидается не ранее ночи.

- В данный момент событие проходит через свой максимум, — сказал Богачев.

Метеочувствительным людям он посоветовал быть осторожными.

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