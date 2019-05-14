Подразделение туристской полиции создано в Алматинской области

В обязанности туристской полиции входит работа с иностранными гражданами и обеспечение их безопасности.

В Алматинской области ввели в действие подразделение туристской полиции, созданной для работы с иностранными гражданами, посещающим курортные зоны региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, туристская полиция создана в рамках реализации государственной программы развития туристической отрасли РК на 2019-2025 годы. На сегодняшний день штатная численность нового полицейского подразделения укомплектована пятью единицами офицерского состава.

- В состав туристской полиции вошли сотрудники, прошедшие тщательный отбор, в основу которого было заложено хорошее знание иностранных языков знание законодательства и истории нашей страны, коммуникабельность и оперативность. Каждый из них свободно владеет английским, русским и казахским языками. Кроме того, с учетом приграничности нашего региона к КНР один из инспекторов подразделения также свободно владеет китайским языком. Сотрудники оснащены нагрудными видеорегистраторами, радиостанциями, планшетами, форменными жилетками и другим необходимым снаряжением. Подразделению также выделен автотранспорт, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

В обязанности туристской полиции, действующих в пяти регионах страны, входит работа с иностранными гражданами, то есть информирование туристов и гостей по интересующим вопросам, обеспечение их безопасности во время пребывания в Казахстане.

- Туристская полиция начала работу в Алакольском районе, где имеется специальный стационарный пост с информационными системами, который оснащен необходимой офисной мебелью, техникой и средствами связи. В районе расположены зоны отдыха (бассейн Алакольских озер), облюбованные и наиболее посещаемые иностранцами. Отметим, что в регионе имеются и другие посещаемые иностранными туристами объекты, - дополнили в областной полиции.

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