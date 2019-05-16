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Около 150 юношей и девушек Алматы боролись за первенство в играх "Айбын"

Первое место завоевала команда Турксибского района.

Фото : Департамент по делам обороны г. Алматы16 мая 2019, 10:40

В Алматы определилась сильнейшая команда, выигравшая в военно-патриотических играх "Айбын", сообщает Zakon.kz.

В Учебно-тренировочном центре ЦСКА Алматы прошли военно-патриотические игры "Айбын", где определилась сильнейшая команда, которая представит город на республиканском этапе одноименного военно-патриотического сбора молодежи в Спасске Карагандинской области.

Порядка 150 юношей и девушек Алматы боролись за первенство. Они прошли различные этапы соревнований - конкурс по строевой подготовке, по робототехнике "Мой робот", разборка и сборка автомата АК-74, стрельба из пневматической винтовки.

Военно-спортивная программа игр включает соревнования по военно-прикладным видам спорта, военизированную эстафету и военно-полевую тактическую игру.

Стоит отметить, в военно-патриотическиx играx "Айбын" принимают учащиеся школ города и воспитанники военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 18 лет.

По результатам соревнований первое место завоевала команда Турксибского района г. Алматы - школа № 78. Второе место - школа № 132 Ауезовского района. Третье место досталось командам Бостандыкского и Медеуского районам - школам №№ 138 и № 28.

В городском этапе приняли участие более 150 школьников и воспитанников военно-патриотическиx клубов Алматы.

В качестве приза им были вручены подарки и кубки. Все участники игр "Айбын" получили грамоты.


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