Свидетели не верят в причастность Аскароглы к травме сына на ВОАД

Дело Мурата Аскароглы рассматривает суд присяжных.

Свидетели по громкому делу Мурата Аскароглы, они же знакомые и соседи подсудимого, сегодня заявили, что мужчина не употребляет спиртное, кроме безалкогольного пива. Хотя ранее распространялась иная информация, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Кроме того, по словам знакомых, мужчина был сильно шокирован, когда увидел на видео лежащего в крови сына.

- На работу ехал, там толпа была, я остановился узнать. Они говорят, там ребенка кто-то сбил, в кустах бросил. Увидел, посмотрел ребенка, на видео снял его. Скорую вызвали, потом я поехал на работу. На работу приехал, Мурат там работал уже получается. Но вот это видео я показывал там пацанам. И когда это видео он увидел, получается, сознание потерял, - рассказал друг и коллега подсудимого Михаил Маранди.

Гособвинитель настоял на проведении перекрестного опроса свидетелей и следователя на следующем слушании. В то злополучное утро Мурата Аскароглы видела и соседка Роза Караева. Женщина уверена - подсудимый был трезв, он стоял на остановке. Она даже запомнила время, поскольку несколькими минутами раньше ей звонила племянница. По ходатайству прокурора проведут детализацию звонков ее номера.

- У нас же там мост есть, я пошла через мост детей забирать. Внуков мне привезли, через мост пошла, обратно прошла на остановке я его видела, Мурата, и все. Он поздоровался, и я пошла дальше. Не стояла ничего, мимо шла, - заявила свидетельница.

Дело Мурата Аскароглы рассматривает суд присяжных. Подсудимый обвиняется в жестоком избиении малолетнего сына. Мухаммеда прошлым летом нашли недалеко от ВОАД без сознания с пробитой головой. Рассматривалась версия о ДТП, но Аскароглы дал признательные показания. Позже мужчина от своих слов отказался, заявив, что говорил под давлением следствия.

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