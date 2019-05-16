Падение вертолета в Гудзон попало на видео
На борту вертолета находился только пилот.
Фото : Кадр из видео16 мая 2019, 06:00
В Сети появилось видео падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
На кадрах видно, как вертолет летает над водой. В какой-то момент времени пилот, судя по видео, теряет управление над машиной, после чего она начинает кружиться вокруг своей оси и в результате падает в реку.
По данным журналиста, на борту вертолета находился только пилот, его спасли.
BREAKING: #helicoptercrash in #Hudson river pic.twitter.com/4zkm1i0yez— CeFaan Kim (@CeFaanKim) 15 мая 2019 г.
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