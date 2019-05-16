Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Падение вертолета в Гудзон попало на видео

На борту вертолета находился только пилот.

Фото : Кадр из видео16 мая 2019, 06:00

В Сети появилось видео падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как вертолет летает над водой. В какой-то момент времени пилот, судя по видео, теряет управление над машиной, после чего она начинает кружиться вокруг своей оси и в результате падает в реку.

По данным журналиста, на борту вертолета находился только пилот, его спасли.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты