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"Канело" может лишиться чемпионского титула ради третьего боя с GGG

Два из трех поясов он завоевал после победы над GGG.

Фото : Eurosport16 мая 2019, 06:22

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF мексиканец Сауль "Канело" Альварес (52-1-2, 35 КО) может лишиться титула IBF ради третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО). Об этом сообщает корреспондент The Ring и FOX Sports Майк Коппинджер, передает Vesti.kz.

Накануне Альвареса обязали провести защиту пояса IBF против украинца Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО). Командам чемпиона и обязательного претендента дали 30 дней на переговоры, иначе будет назначены промоутерские торги.

- Ожидается, что в сентябре "Канело" проведет третий бой с Головкиным. И если эти планы сбудутся, все выглядит так, что Альвареса лишат титула IBF. Или Альварес может подраться с Деревянченко, - написал Коппинджер.

В первой встрече Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года случилась ничья, а спустя 12 месяцев во втором бою решением большинства судей победил мексиканец. Для GGG это поражение стало первым в карьере и лишило его титулов WBC и WBA (Super).

В своем последнем бою Альварес 4 мая единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35-3, 29 КО) в Лас-Вегасе. Этот результат позволил мексиканцу впервые защитить свои титулы и отобрать у соперника пояс IBF.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке, а его соперником по бою в промежуточном весе станет небитый канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО).


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