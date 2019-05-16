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Израильскую веб-трансляцию Евровидения взломали хакеры

Они показывали зрителям видео со взрывающимися израильскими городами.

Фото : Twitter/Eurovision16 мая 2019, 06:44

Неизвестные взломали сайт израильской корпорации общественного вещания "Кан" и вместо трансляции песенного конкурса Евровидение-2019 показывали зрителям видео со взрывающимися израильскими городами, передает Life.

По информации журналистов, речь идёт об анимационном ролике, на котором показаны взрывы в Тель-Авиве - городе, принимающем конкурс. По словам генерального директора корпорации, его сотрудникам удалось быстро исправить проблему, и это была "самая быстрая победа над ХАМАС".

Именно на сторонников этой организации он и возложил ответственность за случившееся. Судя по данным сервиса Youtube, ролик успели посмотреть всего около 190 человек.

Конкурс Евровидение-2019 проходит в эти дни в столице Израиля - Тель-Авиве. 15 мая завершился первый полуфинал.


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