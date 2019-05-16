Холод не задержится надолго в Казахстане - синоптики

Холодный циклон довольно быстро ослабит свои позиции и вновь уступит место теплой погоде.

Холодный антициклон в ближайшие сутки распространится на центральные, южные и юго-восточные области республики и вызовет похолодание в этих районах, сообщает Sputnik Казахстан.

- Однако, майские процессы неустойчивы, и уже 17-18 мая ожидается смена северных воздушных потоков на западные и быстрое повышение температуры воздуха на большей части Казахстана, - рассказала инженер-синоптик Казгидромета Жанар Серлибаева.

Погода в Нур-Султане

В четверг, 16 мая, в столице будет малооблачно, ветер 5-10 метров в секунду. Температура ночью - 1-3 градуса ниже ноля. Днем воздух прогреется до 12-15 градусов тепла.

Семнадцатого мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура ночью 1-3, днем - 19-21 градус со знаком плюс.

В Усть-Каменогорске в мае выпал снег

В пятницу, 18 мая, в столице ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12, днем - 15-20 метров в секунду. Температура ночью 8-10 градусов выше ноля, днем - плюс 20-22 градуса.

Погода в Алматы

В мегаполисе 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 11-13, днем - 22-24 градуса тепла.

Семнадцатого мая прогнозируется переменная облачность, ночью дождь, туман. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем - 21-23 градуса со знаком плюс.

В субботу ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 10-12, днем - 25-27 градусов выше ноля.

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