На большей части Казахстана в четверг пройдут осадки

Местами по республике прогнозируют, грозу, туман, усиление ветра, возможен град, на юге – пыльная буря, на западе-шквал.

С прохождением атмосферных фронтов, ожидаются осадки, на севере, северо-западе и на юге погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике прогнозируют, грозу, туман, усиление ветра, возможен град, на юге – пыльная буря, на западе-шквал.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 порывы 23-28 м/с. В Западно-Казахстанской области местами шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях - усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях - туман. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской ночью и утром местами ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 16 мая будет ясно, 13 градусов тепла.

В Алматы будет ясно, 18 градусов тепла.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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