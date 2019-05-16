Дирижер-постановщик оперы – Алан Бурибаев.

Гастроли труппы театра "Астана Опера" пройдут в Караганде 18 мая на сцене Карагандинского областного казахского драматического театра имени С. Сейфуллина при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру", передает пресс-служба театра.

Вниманию публики приготовили концертное исполнение выдающегося мирового оперного произведения "Евгений Онегин" П. Чайковского.

В репертуар театра этот спектакль вошел совсем недавно – 8 февраля, но он уже успел полюбиться слушателям. Над постановкой работал итальянский режиссер Давиде Ливермор, художниками по костюмам выступили Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов. Хормейстер – Ержан Даутов, ассистент режиссера – Еренбак Тойкенов.

Дирижер-постановщик оперы – Алан Бурибаев, однако в Караганде за дирижерский пульт встанет главный дирижер симфонического оркестра Карагандинского концертного объединения им. Кали Байжанова – маэстро Петр Грибанов.

В этой опере композитор воспел высоту чувств и поэтичность души пушкинской Татьяны. В музыке отражены душевные переживания лирических героев, мелодии будто завершают недосказанность слов и являются продолжением их речи.

Партии исполнят яркие солисты "Астана Опера": Татьяна – Айгуль Ниязова, Онегин - Талгат Мусабаев, Ленский - Жан Тапин, Ольга – Татьяна Вицинская, Няня - Салтанат Муратбекова, Ларина - Гульжанат Сапакова, Гремин - Барсег Туманян, Ротный - Шынгыс Расылхан, Зарецкий - Жанат Шыбыкбаев, Трике - Рамзат Балакишиев.

Напомним, что для труппы театра это уже третьи гастроли в Караганде, и у столичных артистов есть свои поклонники в этом замечательном городе.

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