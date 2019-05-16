В то же время затраты на информационно-коммуникационные технологии сократились на 13% и составили за прошлый год лишь 305 миллиардов тенге.

Почти 80% компаний в стране используют в своей работе компьютеры. К интернету подключены 96% из них, передает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.kz.



В то же время затраты на информационно-коммуникационные технологии сократились на 13% и составили за прошлый год лишь 305 миллиардов тенге.

Развитие информационно-коммуникационных технологий является одним из стратегических направлений модернизации экономики. Инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры способствуют усилению стратегического положения любой страны в долгосрочной перспективе.

По оценкам Всемирного экономического форума, цифровизация открывает огромные возможности для бизнеса и общества и может принести дополнительно более $30 триллионов доходов для мировой экономики в течение ближайших 10 лет.

За 2018 год общие затраты на информационно-коммуникационные технологии в РК составили 305,2 млрд тг, снизившись за год на 12,8%. Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее затраты на ИКТ увеличились на 29,8% до 349,9 млрд тг.

Из 132,2 тысячи отчитавшихся за 2018 год организаций доля предприятий, использующих компьютеры, составила 79% (104,4 тыс. предприятий), годом ранее доля была равна 72,7%. Доля организаций, имеющих доступ к сети Интернет, увеличилась с 69,3% до 76,2%, количество таких предприятий в 2018 году составило 100,7 тыс. единиц (или 96,4% от всех, использующих компьютеры). Также увеличилась доля организаций, использующих облачные ИТ-услуги — с 5,1% до 6,5%.

Численность специалистов в области ИКТ на конец 2018 года составила 34,3 тыс. человек — на 7,8% меньше, чем в 2017 году (37,2 тыс. человек).





По прогнозам международной исследовательской компании IDC, 40% ведущих компаний могут быть вытеснены с рынка новичками, которые с самого начала встали на цифровой путь.

В реестре ИКТ-компаний РК на данный момент зарегистрировано 150 компаний с разными направлениями и спецификой.

В международном технопарке IT-стартапов Astana Hub больше всего проектов приходится на мобильные приложения — 18,1% (72 проекта). Ещё 13,9% проектов приходится на цифровую автоматизацию. Замыкает тройку направлений проектов электронная коммерция, доля которой составила 13,4% от общего количества проектов. Также в ТОП-5 направлений технопарка IT-стартапов входят цифровые платформы и онлайн-образование, в совокупности их доля составляет 18,1%.





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