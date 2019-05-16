Железнодорожники Содружества обсудили в Хельсинки вопросы повышения эффективности перевозок

Следующее заседание Совета состоится в октябре 2019 года в Минске.

14-15 мая текущего года делегация АО "НК "Қазақстан темір жолы" во главе с первым заместителем председателя Правления Компании Канатом Альмагамбетовым приняла участие в работе 70-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества в Хельсинки, передает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Участники заседания подвели итоги эксплуатационной работы сети железных дорог, деятельности пассажирского комплекса в международном сообщении за 2018 год и первый квартал 2019 года.

В целом, рассмотрено и согласовано более 10-ти вопросов по обеспечению бесперебойной работы железнодорожного транспорта, беспрепятственного движения пассажирских и грузовых поездов по сети железных дорог стран-участниц заседания.

В 2018 году по сети железных дорог стран СНГ перевезено свыше 2 млрд. 32 млн. тонн грузов, что на 1,5% больше, чем в 2017 году. Грузооборот вырос на 4%.

В первом квартале 2019 года перевезено более 495 млн. тонн грузов, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 0,4%. В числе железнодорожных администраций, перевыполнивших принятые обязательства по погрузке грузов, АО "НК "Қазақстан темір жолы" (+0,6%).

При этом на пространстве стран Содружеств опережающими темпами растут контейнерные перевозки: в 2018 году – на 12,8%, в первом квартале 2019 года – на 15,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Перевозки пассажиров в международном сообщении на железных дорогах СНГ за 2018 год составили 18,6 млн. человек, что на 0,7% больше, чем в 2017 году.

На заседании рассмотрены вопросы актуализации нормативно-технической документации в области железнодорожного транспорта. В частности, утверждены изменения и дополнения в ряд документов, касающихся вагонного, пассажирского хозяйств. Принятые решения направлены на улучшение деятельности по ремонту, техническому содержанию подвижного состава, повышение эффективности грузовых и пассажирских перевозок, работы сети железных дорог в межгосударственном сообщении.

Участники заседания подвели итоги номерной переписи контейнеров в 2018 году и подготовки к переписи грузовых вагонов в 2019 году. В центре внимания были также вопросы, связанные с разработкой графика движения пассажирских поездов на 2019/2020 годы.

Принято решение провести третий Международный пассажирский форум в сентябре текущего года в Душанбе.

Следующее заседание Совета состоится в октябре 2019 года в Минске.

В рамках 70-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества в Хельсинки К.Альмагамбетов провел ряд двусторонних встреч.

В ходе переговоров с президентом компании VR Group (Железные дороги Финляндии) Рольфом Янссоном рассмотрены вопросы развития контейнерных перевозок по маршруту Финляндия - Россия - Казахстан-Китай и обратно, а также транспортировки казахстанского угля на экспорт и транзитом через Финляндию.

На встрече с генеральным директором Литовских железных дорог Мантасом Бартушкой обсуждены перспективы наращивания контейнерных перевозок, организация отправок казахстанского угля и зерна на экспорт через порт Клайпеда, использование потенциала Транскаспийского маршрута (ТМТМ) и контейнерного поезда "Викинг".

Вопросы увеличения объемов перевозок, создания благоприятных условий для наращивания грузопотока через территории двух стран обсуждены с Генеральным директором ГП "НК "Киргизская железная дорога" Канатбеком Абдыкеримовым.

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