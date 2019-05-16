Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

ПРАВМЕДИА: Все, что вам нужно знать о всеобщем декларировании

Кто и когда должен сдавать декларации?

Фото : Morozov.fm16 мая 2019, 11:00

Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Все, что нужно знать о всеобщем декларировании. Советы юристов".

Вы узнаете:

- кто и когда должен сдавать декларации;

- как правильно заполнить декларацию;

- как отразить в декларации наличные деньги и долги;

- какое свое имущество можно не декларировать;

- как платить подоходный налог по итогам декларирования;

- есть ли ответственность за отказ от декларирования и за недостоверность сведений.

Ведущие вебинара – юристы и адвокаты юридической компании "Suleiman&Partners" Жангельды Сулейманов, Станислав Лопатин, Динара Минисова, Илья Князев, Александра Гришина.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты