ПРАВМЕДИА: Все, что вам нужно знать о всеобщем декларировании

Кто и когда должен сдавать декларации?

Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Все, что нужно знать о всеобщем декларировании. Советы юристов".

Вы узнаете:

- кто и когда должен сдавать декларации;

- как правильно заполнить декларацию;

- как отразить в декларации наличные деньги и долги;

- какое свое имущество можно не декларировать;

- как платить подоходный налог по итогам декларирования;

- есть ли ответственность за отказ от декларирования и за недостоверность сведений.

Ведущие вебинара – юристы и адвокаты юридической компании "Suleiman&Partners" Жангельды Сулейманов, Станислав Лопатин, Динара Минисова, Илья Князев, Александра Гришина.

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