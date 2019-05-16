ПРАВМЕДИА: Все, что вам нужно знать о всеобщем декларировании
Кто и когда должен сдавать декларации?
Фото : Morozov.fm16 мая 2019, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Все, что нужно знать о всеобщем декларировании. Советы юристов".
Вы узнаете:
- кто и когда должен сдавать декларации;
- как правильно заполнить декларацию;
- как отразить в декларации наличные деньги и долги;
- какое свое имущество можно не декларировать;
- как платить подоходный налог по итогам декларирования;
- есть ли ответственность за отказ от декларирования и за недостоверность сведений.
Ведущие вебинара – юристы и адвокаты юридической компании "Suleiman&Partners" Жангельды Сулейманов, Станислав Лопатин, Динара Минисова, Илья Князев, Александра Гришина.
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