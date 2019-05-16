Казахстан включен в добровольную лицензию на инновационные препараты от гепатита С

Это значительный шаг на пути к полному искоренению этого страшного заболевания - Биртанов.

Включение Казахстана в добровольное лицензирование означает, что патентообладатель разрешает Казахстану закупать не только дорогостоящие оригинальные препараты для лечения гепатита С Софосбувир, Ледипасвир и Велпатасвир, но и значительно более доступные генерические препараты.

Включение Казахстана в добровольное лицензирование было закреплено подписанием меморандума между Министерством здравоохранения РК и фармпроизводителем Gilead, выразившим намерение предоставить казахстанским пациентам доступ к более экономичному, но качественному лечению от вирусного гепатита С.

Подписание меморандума означает, что теперь казахстанские пациенты получат более широкий доступ к инновационному лечению от гепатита С. Если раньше лечение оригинальными препаратами Софосбувир, Ледипасвир и Велпатасвир могло составлять более тысячи долларов, то теперь оно составит менее 100 долларов США. А полная излечиваемость при этом лечении составляет более 90%.

По словам Елжана Биртанова, подписание меморандума – это важное событие не только для казахстанцев, страдающих гепатитом С.

- Это значительный шаг на пути к полному искоренению этого страшного заболевания в Казахстане, - отметил министр здравоохранения.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и представитель производителя директор по операциям доступа и развивающимся рынкам Бен Камар, прибывший в Казахстан специально для подписания меморандума, также договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Отметим, что до 2018 года для лечения вирусного гепатита С применялось лечение четырьмя препаратами, для курса лечения на одного пациента тратилось порядка 5800 долларов. При выделяемом государством бюджете в 6 млрд тенге охватить лечением удавалось лишь 1200 человек (17% от всех пациентов по этому заболеванию), а вылечиваемость при таком лечении составляла лишь порядка 30%, что зачастую требовало повторной терапии.

С 2018 года лечение пациентов генерическими препаратами Софосбувир и Даклатасвир реализуется в Казахстане благодаря сотрудничеству единого дистрибьютора по закупу лекарств в рамках ГОБМП и Программой развития ООН. Курс лечения этими препаратами составляет три месяца (три упаковки). В рамках сотрудничества, для бесплатного обеспечения пациентов, состоящих на учете по вирусному гепатиту С, препараты закупаются по цене 86 долларов за курс, что, при выделяемом бюджете в 1,5 млрд тенге, позволяет охватить лечением всех пациентов, состоящих на диспансерном учете по этому заболеванию.

В 2018 году лечение получили 4204 пациента. В текущем году к настоящему моменту по стране в медицинские организации отгружено 41 663 упаковки препарата Софосбувир на сумму 476,6 млн тенге, а лечение на сегодня получили уже 6343 пациента.

Теперь такую доступность к препаратам открывает добровольное лицензирование и сотрудничество в рамках меморандума между МЗ РК и Gilead.

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