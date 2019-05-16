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Задержание мужчины в женской одежде прокомментировали в полиции

К административной ответственности он привлечен вовсе не за ношение женской одежды.

Фото : Кадр из видео16 мая 2019, 11:11

В Департаменте Мангистауской области прокомментировали задержание в Актау мужчины, разгуливающего в женской одежде, сообщает Zakon.kz.

- Мужчина был задержан за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. То есть, он разгуливал по улице в нетрезвом виде. За это его привлекли к административной ответственности по ст.440 КоАП РК, предусматривающей штраф в 5МРП (1 МРП равен 2 525 тенге). А то, что он просто надел женское платье не карается законом, – сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором полицейские задерживают мужчину, разгуливающего по улице в женском гимнастическом костюме. На кадрах видно, как мужчину забирают против его воли и насильно сажают в полицейский автомобиль.

Данное происшествие вызвало немало комментариев в соцсетях, в которых пользователи выражали недоумение по поводу задержания мужчины, который просто разгуливал в женском платье, но при этом (судя по кадрам видео) никаких действий, нарушающих общественный порядок, не совершал.


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