Семья из Экибастуза стала лучшей в Павлодарской области

Звание лучшей семьи пытались подтвердить 11 команд со всего региона.

На сцене концертного зала "Шанырақ" за победу боролись семьи из Павлодара, Аксу, Экибастуза и всех районов региона, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В Павлодаре завершился областной этап национального конкурса "Мерейлi отбасы". Звание лучшей семьи пытались подтвердить 11 команд со всего региона.

- В этом зале собрались те, кто предан семейным ценностям и убежден, что семья - это основа всего. Как отметил Елбасы, в нашем обществе семья всегда была и остается связующим звеном между поколениями, хранительницей нравственных ценностей, духовных и культурных традиций. История государства складывается из историй каждой отдельной семьи. Благополучная, успешная семья - залог успеха страны и ее потенциал, - отметили организаторы.

На областном этапе команды должны были представить свою семью, а также показать таланты. Кроме того, участники собрали целую выставку, где каждая семья через фотографии, награды и творчество говорила о своих достижениях.

По словам члена жюри, руководителя общественного объединения "Женщины за будущее нации" Гульмиры Кинжалиновой, при выборе победителей смотрели на количество поколений, стиль жизни и репутацию в обществе, наличие семейной истории, традиций и реликвий, ценностей и достижений детей и родителей, а также на знание своих истоков.

По итогам лауреатом конкурса стала семья Тулеубаевых из Экибастуза.

- Семья прилежная, хорошая, они очень дружные. Что необходимо в семье? Это уважение друг к другу и внимание, у них это все есть, - поделился старший брат главы семейства Куандык Тулеубаев. Он добавил, что его младший брат Серик Тулеубаев работает на разрезе "Богатырь" и имеет медаль за трудовые заслуги шахтера. Младший сын Серика окончил музыкальную академию и сейчас солирует в Нур-Султане, а старший работает с отцом на одном предприятии.

- Мы живем дружно. По традиции по выходным встречаемся, по праздникам обязательно. У нас в семье есть традиционное блюдо - жоргем, его делает мама. Там картошка, мясо, морковь. А сестра печет торты, - рассказал старший сын Дархан Тулеубаев. За победу на областном этапе семье Тулеубаевых вручили двухкамерный холодильник. Теперь победители представят Павлодарскую область на республиканском этапе конкурса "Мерейлi отбасы". Второе место и телевизор достались семье Ахаевых из Баянаула, а третье место и электроплиту присудили Бородкиным из Щербактинского района.

Ольга Бугаева

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