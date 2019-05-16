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Токаев президенту Армении: Наши страны связывают крепкие узы дружбы

В свою очередь, Саркисян высказался за укрепление экономических связей Казахстана и Армении.

Фото : Акорда16 мая 2019, 11:48

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Президент Казахстана, поблагодарив главу Армении за участие в Астанинском экономическом форуме, остановился на актуальных вопросах двусторонних отношений.

– Наши страны связывают крепкие узы дружбы и партнерства. Представители армянской диаспоры в Казахстане живут в согласии с другими этносами и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. У истоков нашего сотрудничества стоит Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Созданный на основе его идеи Евразийский экономический союз способствует укреплению нашего взаимодействия. Мы придерживаемся близких позиций в таких глобальных и региональных организациях, как ООН и ОДКБ, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Армен Саркисян высказался за укрепление экономических связей Казахстана и Армении.

– Мы тесно взаимодействуем в рамках международных организаций и в двустороннем формате. Уверен, что учреждение Международного финансового центра "Астана" будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества между двумя странами, - подчеркнул gрезидент Армении.

Собеседники, отметив увеличение взаимного товарооборота в прошлом году на 30 процентов, договорились в будущем расширять сотрудничество в этом направлении.


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