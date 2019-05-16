Ряд участков на дорогах Алматы снова перекроют

Жителей и гостей города просят скорректировать свой маршрут заранее.

В Алматы в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия пересечение ул.Гоголя и пр.Сейфуллина с 16 мая 23:00 ч. по 17 мая 06:00 ч. будет частично перекрыто, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Алматы Жолдары".

Также в связи с дорожно-ремонтными работами на ул.Наурызбай батыра участок дороги от ул.Макатаева до пр.Жибек Жолы с 16 мая 22:00 ч. по 17 мая 07:00 ч. будет полностью перекрыт.

На ул.Гоголя будет перекрыт частично перекресток ул.Байтурсынова и ул.Гоголя с 16 мая 23:00 ч. по 17 мая 06:00 ч.

По ул.Карасай батыра перектроют участок дороги от ул.Исаева до ул.Ауэзова с 16 мая 23:00ч. по 17 мая 06:00 ч.

- Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее, - говорится в сообщении.

Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.

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