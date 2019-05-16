К 2030 году 375 миллионов человек сменят профессию - Назарбаев

В своем выступлении Первый Президент Казахстана поделился своим видением того, как будет развиваться мир в ближайшее время.

К 2030 году порядка 375 млн человек по всему миру, а это около 14 % глобальной рабочей силы, потребуется пройти переобучение и сменить профессию. Об этом в ходе XII Астанинского экономического форума сказал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня хочу поделиться своим видением того, как будет развиваться мир в ближайшее время. Первое. Увеличение численности населения перестает играть ключевую роль в росте национальных экономик. Основным драйвером становится производительность труда. Мировые эксперты уверены, что страны, кто смогут повысить этот показатель, будут конкурентоспособны в текущее столетие, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Во-вторых, как отметил Елбасы, цифровое преобразование меняет облик, а глобальный экономический ландшафт определяется высокотехнологичными компаниями.

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- Примерно топ-5 компаний по рыночной стоимости представляет технологические гранды, которые вытесняют традиционные промышленные и инвестиционные крупные корпорации. Их совокупная стоимость составляет порядка 3,5 трлн долларов, что сопоставимо с ВВП некоторых развитых государств. Проникновение новых технологий в сферу традиционной торговли значительно повысили ее эффективность. Так, согласно прогнозом, при отсутствии негативных факторов, имею ввиду торговых войн, потенциал мировой торговли с цифровизацией составит около 2 % ежегодного роста к 2020 году, - добавил он.

Также, подчеркнул президент, сегодня повышается требование к человеческому капиталу и происходит трансформация образовательного процесса.

- Мобильный и креативный человеческий капитал является сегодня ключевым аспектом успеха любой экономики. Благодаря развитию и повышению доступности технологии уже сейчас половина рабочего времени в мировой экономике может быть автоматизировано. К 2030 году порядка 375 млн человек по всему миру, а это около 14 % глобальной рабочей силы потребуется пройти переобучение и сменить профессию. Кроме того, внедрение новых технологии делает некоторые специальности невостребованными и в то же время ведет к появлению новых профессий. Даже в странах с низким и среднем уровнем дохода многие люди работают по специальности, о которых мы даже не слышали, - отметил Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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