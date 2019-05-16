Моя работа будет заключаться в поддержке нового президента - Назарбаев

Он добавил, что благодарен своим коллегам - главам государств, политикам со всего мира, которые ему пишут, звонят и поддерживают это решение.

Работа лидера нации и главы Совбеза будет заключаться в поддержке деятельности нового президента Касым-Жомарта Токаева, а также обеспечения транзита в спокойной обстановке. Об этом в ходе XII Астанинского экономического форума заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня я выступаю перед вами не в качестве президента страны. Ради интересов страны и народа я принял непростое, но продуманное решение о прекращении своих президентских полномочий. Впервые в новейшей истории страны, действуя в полном соответствии с Конституцией, мы мирно и в спокойной обстановке, демократическим путем проводим транзит власти, - напомнил Нурсултан Назарбаев.

Он добавил, что благодарен своим коллегам - главам государств, политикам со всего мира, которые ему пишут, звонят и поддерживают это решение.

- На внеочередном съезде партии Nur Otan я внес предложение об избрании Касым-Жомарта Токаева президентом нашей страны. Считаю его наиболее подготовленным человеком, который продолжит начатое дело и обеспечит преемственность. Я же, согласно принятому конституционному закону, в качестве лидера нации, председателя Совбеза продолжу участвовать в работе по стратегическим направлениям развития государства, включая внутреннюю и внешнюю политику, безопасность. Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента и обеспечить транзит в спокойной обстановке, продолжать ту работу, которую начали, - заключил Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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