Шарипова держит в напряжении публику и завораживает своими боями - тренер

Фируза прилетела в тренировочный лагерь и начала подготовку.

Тренер казахстанской обладательницы ряда чемпионских поясов по профессиональному боксу Фирузы Шариповой Альберт Муталибов рассказал о подготовке своей подопечной к реваншу с россиянкой Юлией Куценко, передает Zakon.kz.

- Расскажите о подготовке Фирузы к реваншу с Куценко.

- Фируза прилетела в тренировочный лагерь и начала подготовку. Пока у нее идет акклиматизация после отдыха дома. Сейчас мы находимся в Казани, где на вечере профи-бокса выступают боксеры нашей команды. Будет несколько рейтинговых и чемпионских боев. Фируза поддерживает ребят и сама тренируется. Пока идет этап общефизической подготовки. После возвращения в Москву уже включимся в основную работу.

- Что принципиально изменили в тренировочном процессе?

- Как и раньше, мы делаем акцент на физическую подготовку. Но сейчас мы еще больше внимания уделяем технико-тактической подготовке, чтобы расширить арсенал Фирузы.

- Что в целом можете сказать о ней как о боксере?

- Считаю, что Фируза - это одна из самых ярких девушек-боксеров на постсоветском пространстве. Она может держать в напряжении публику и завораживает своими боями. Редко можно встретить такого боксера, на сегодняшний день я других и не вижу. Она может работать в силовой манере, потом переключаться и работать в игровой манере - ее арсенал огромен. А сейчас мы его еще больше развиваем и идем к тому, чтобы она могла там, где нужно, ударить, обыграть соперника, поработать в обмене.

Реванш Фирузы Шариповой с Юлией Куценко состоится 16 июня в Екатеринбурге. Он пройдет на Втором всемирном боксерском форуме, куда съедутся президенты всех ведущих международных боксерских ассоциаций. В углу Куценко будет работать Рой Джонс-младший.

Альберт Ахметов

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