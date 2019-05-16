На что потратили алматинские многодетные семьи выплаты АСП
Все районные отделы продолжают принимать документы на назначение АСП.
Уже 3,2 тысячи алматинских семей получили адресную социальную помощь (АСП). Таким образом, были охвачены все семьи, которые сдали документы и соответствуют критериям АСП нового формата, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление социального благосостояния Алматы.
Алматинские многодетные матери, получившие первые АСП, рассказали, как сдавали документы и на что направили полученные пособия.
Многодетная мать Замзагуль Кусаинова поделилась, что все средства потратила на развитие детей.
- У нас 6 детей, ждем рождения седьмого ребенка. Так как одна из дочерей работает, нам назначили АСП на 5 детей. В итоге мы получили 132 тыс. тенге. Из них 50 тыс. тенге мы положили на депозит, который открыли на имя дочери в "Жилстройсбербанке". Детей-школьников записала на плавание в бассейн, а летом они пойдут в лагерь, мы уже внесли предоплату, - поделилась Замзагуль.
Также в семье двое детей ходят в детский сад. А в рамках программы "Бакытты отбасы" предусмотрено бесплатное питание со второго ребенка. Таким образом, она сейчас оплачивает питание в детском саду только за одного ребенка.
Другая алматинка Разия Бахибекова воспитывает 4 детей. Женщина рассказывает, что сдала документы на назначение АСП в конце апреля и уже через неделю семья получила выплату.
- Я одна воспитываю детей. Все они учатся в школе. В начале апреля я сдала документы и через несколько недель мне выплатили 102 тыс. тенге. Это для нас очень большая поддержка. Документы у меня приняли быстро, сдала только удостоверение личности, - говорит Разия.
Еще одна многодетная мать, получившая АСП, Жанар Нурайдарова делится, что сдала документы 23 апреля, а уже 4 мая получила первую выплату.
- У меня 5 детей. Так как моя старшая дочь не прописана с нами, АСП оформили только на 4 несовершеннолетних детей. В итоге, мы получили 93 тыс. С начала мая я работаю в центре многодетных семей "Бакытты отбасы". Теперь помогаю таким же многодетным матерям, как я оформить АСП и другую соцподдержку государства, - сказала Жанар.
Отметим, что АСП предусматривает комплексную социальную помощь малообеспеченным гражданам. В первую очередь это денежные выплаты. Также, это меры по содействию в трудоустройстве, направление на обучение и выдача микрокредитов. Кроме того, АСП включают социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями, проведение юридической консультации, постановку на очередь для предоставления жилья и в детские сады и др.
Все районные отделы продолжают принимать документы на назначение АСП и работают с 8:30 ч. до 20:00 ч. без перерыва на обед до последнего заявителя.
Адреса и телефоны районных отделов Управления благосостояния Алматы:
• Алмалинский р. – Назарбаева, 50 (уг. ул. Гоголя), операционный зал, 16 окно, специалист – Жанар, тел.: 87478490023;
• Алатауский р. – мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26, 211 кабинет, специалист Акерке, тел.: 87789207993;
• Ауэзовский р. – мкр. 3, д. 41, 208 кабинет, специалист Ержан, тел.: 87077778151;
• Бостандыкский р. – ул. Жандосова, 2 (уг. ул. Байзакова), 118 кабинет, специалист Алмас, тел.: 87072000660;
• Жетысуский р. – ул. Макатаева, 142 (уг. пр. Сейфуллина), 18 кабинет, специалист Куралай, тел.: 87754332521;
• Медеуский р. – ул. Толе би, 12 (уг. ул. Калдаякова), 17 кабинет, специалист Макпал, тел.: 87478771078;
• Наурызбайский р. – мкр. Шугыла, здание районного акимата, 2 этаж, 205 кабинет, специалист Асем, тел.: 87089792166;
• Турксибский р. – ул. Рихарда Зорге, 18, 212 кабинет, специалист Толкын, тел.: 87075661474.
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