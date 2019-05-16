Как в Алматы проверяют выдачу бесплатных лекарств

Выделенная для лекарственного обеспечения алматинцев сумма в этом году составляет более 15 млрд тенге.

За первый месяц мониторинга выдачи бесплатных лекарств по Алматы проверено обеспечение более 40 тыс. рецептов, передает Zakon.kz.

40 753 SMS-уведомления в рамках нового вида мониторинга выдачи бесплатных лекарств было отправлено за последние 4 недели пациентам города Алматы. Все они, по данным информационных систем здравоохранения, получатели медикаментов в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи.

В сообщении предлагается направить в ответ цифру «0» или позвонить в контакт-центр по номеру 1439 в случае, если лекарство пациенту выдано не было.

- По результатам рассылки около 100 человек уведомили о неполучении лекарственных средств, что составляет 0,1% на 1 обеспеченный рецепт. Данный показатель свидетельствует о низком уровне нарушений, - сообщили в филиале Фонда социального медицинского страхования по Алматы, который оплачивает средства за предоставляемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи только по фактически обеспеченным, а не по выписанным рецептам.

Выделенная для лекарственного обеспечения алматинцев сумма в этом году составляет более 15 млрд тенге.

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