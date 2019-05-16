"Эйр Астана" отмечает 17-летие операционной деятельности

В 2019 году авиакомпания выходит на новый рубеж в связи с запуском своего бюджетного подразделения FlyArystan

С момента начала полетов авиакомпания перевезла почти 44 миллиона пассажиров и выполнила 493 тысячи рейсов, что делает ее ведущей авиакомпанией в Центральной Азии, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".

"Эйр Астана" создана по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2001 году, который поставил задачу по созданию авиакомпании мирового уровня в целях развития транспортного авиасообщения по внутренним и международным рейсам на современных авиалайнерах, обеспечив соответствие международным техническим стандартам и обучение казахстанских специалистов. Первый рейс был выполнен 15 мая 2002 года из Алматы в молодую столицу Казахстана.

Для основания компании Правительством РК и британской компанией BAE Systems PLC было вложено по 1,2 млрд. тенге. За эти 17 лет "Эйр Астана" выплатила более 80 млрд. тенге в виде налогов и прочих платежей в государственный бюджет, создано свыше 5000 профессиональных рабочих мест. Рост компании за 17 лет обеспечен полностью за счет собственных и заемных средств, без дополнительных затрат со стороны государственного бюджета, что делает авиакомпанию одной из самых выгодных государственных инвестиций.

Маршрутная сетка авиакомпании включает более 60 международных и внутренних рейсов, а воздушный флот состоит из 34 современных лайнеров. Авиакомпания работает по международным техническим стандартам.

"Эйр Астана" продолжает набор казахстанцев, мечтающих обрести престижную летную профессию, по программе ab-initio. С 2009 года "Эйр Астана" обучила в передовых международных летных школах более 200 молодых казахстанцев, которые стали пилотами авиакомпании.

В 2019 году "Эйр Астана" выходит на новый рубеж в связи с запуском своего бюджетного подразделения FlyArystan. Первые рейсы отечественный лоукостер FlyArystan начал выполнять 1 мая из Алматы в Нур-Султан. Далее последовали рейсы в Тараз, Караганду, Уральск, а в ближайшее время будут открыты регулярные рейсы в Павлодар и Шымкент. Авиакомпания создана с целью стимулировать внутренний рынок и привлечь к путешествиям воздушным транспортом широкие слои населения, и, в дальнейшем, совершать международные рейсы.

В этом году авиапарк "Эйр Астаны" пополнился вторым авиалайнером Embraer 190 E-2 из заказанных пяти самолетов. Поставка остальных воздушных судов ожидается в течение 2019 года, что делает авиапарк одним из самых новых и энергоэффективных в авиаиндустрии. Кроме того, в течение 2019-2020 гг. ожидается прибытие 13 воздушных судов семейства Airbus A320neo.

Усилия авиакомпании в укреплении своих позиций и высокий уровень сервиса для пассажиров не остались без внимания всемирного сайта путешествий TripAdvisor, который второй год подряд награждает "Эйр Астану" премией Travelers’ Choice Awards в номинации "Региональный Азиатский перевозчик" и "Пассажирский комфорт в Азии". "Эйр Астана" является семикратным лауреатом премии Skytrax в номинации "Лучшая авиакомпания в Центральной Азии и Индии".

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